كيف تحصل على قرض شخصي للمهن الحرة يصل إلى مليون ونصف؟

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، على منح التسهيلات للاقتراض والأوعية الإدخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، وتحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، ومنها القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة.

ويتيح البنك الأهلي المصري، القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة، كإحدى الخدمات التمويلية التي يقدمها للأفراد، ضمن تنافس البنوك لتقديم العروض والتسهيلات لجذب العملاء.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة للقرض الشخصي بدون ضامن لأصحاب المهن الحرة في البنك الأهلي المصري، وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها في البنوك، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملة الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

قرض أصحاب المهن الحرة من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري، قرض أصحاب المهن الحرة بسعر عائد تنافسي، ودون ضامن، بتأمين على الحياة طوال فترة التمويل، وفقا للآتي:

ـ قيمة القرض تصل إلى 1500000 جنيه «مليون ونصف».

ـ مدة القرض تصل لـ7 سنوات.

ـ الضامنات: بدون تحويل راتب.

ـ تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

شروط الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة من البنك الأهلي المصري

ـ حد أدنى سنتين عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل)، أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

ـ الا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 65 في نهاية التمويل.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ ايصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

ـ صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

ـ صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط، وتاريخ انتهاء البطاقة.

ـ مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى، أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

ـ عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء «لأصحاب الأعمال».

ـ كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.