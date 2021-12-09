ضبط متهمين بتقليد العملات والنصب على عملاء البنوك وإدارة كيانات وهمية

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكثفة لضبط الخارجين على القانون، ما أسفر عن ضبط متهمين بتقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها، وكذلك سيدة تدير أكاديمية تعليمية بدون ترخيص، و10 متهمين بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك.

ضبط متهمين بتقليد العملات الوطنية والأجنبية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، الأول يقيم بمحافظة الإسكندرية والآخر بمحافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي وترويجها على عملائهما بنطاق الإسكندرية والمحافظات المجاورة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من مسكن أحدهما بالإسكندرية وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، ضُبط المتهمان، وكذلك السيارة المستخدمة في نشاطهما الإجرامي، وبتفتيش مسكن أحدهما ضُبط مبلغ مالي بالدولار الأمريكي مقلد، وهاتفين محمول، وبفحصهما فنياً تبين أنهما مُحملان بالعديد من المحادثات مع عملائهما تدل على نشاطهما الإجرامي.

كما ضُبط حاسب آلي، وبفحصه فنياً تبين احتوائه على برنامج إلكتروني ونماذج صور للعملات الورقية المقلدة فئة المائة دولار الأمريكي، وطابعة ألوان تستخدم في طباعة العملات المقلدة.

ضبط متهم بتقليد العملات المحلية بسوهاج

وفي نفس السياق، ضُبط شخص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد وترويج العملات المحلية وترويجها على عملائه راغبي التعامل فيها بالمحافظة، متخذاً من محل سكنه مركزاً لترويج نشاطه الإجرامي.

وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية مقلدة، وهاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من الصور لوجه وظهر العملات الوطنية المقلدة متعددة الفئات، وبمواجهته اعترف بتقليد العملات الوطنية المضبوطة عن طريق برنامج إلكتروني يحتفظ به على هاتفه المضبوط، ويقوم بترويجها عقب ذلك على عملائه مقابل أربعمائة جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

سيدة تدير أكاديمية تعليمية وهمية للنصب على المواطنين

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام سيدة مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، بإدارة كيان تعليمي وهمي «أكاديمية بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال والنصب على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وقيامها بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وقد تمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وبتفتيش مقر الأكاديمية الوهمية، عُثر على عدد من الشهادات المزورة باللغة العربية والأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة للعديد من الجهات، وعدد من الكارنيهات المزورة تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية، وكذلك دفاتر إيصالات تحصيل الأموال، وجهاز كمبيوتر محمل بملفات تحتوي على صور شهادات مزورة وبرامج تعديل الصور، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.

الاستيلاء على أموال عملاء البنوك

وفي الإطار ذاته، رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض العديد من عملاء البنوك خلال الفترة الأخيرة لعمليات نصب واحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، وكذلك محاولة الاستيلاء على أموالهم من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة عملاء بشركات محمول أو بنوك، أو فوزهم بجوائز مالية، أو مساعدتهم في الحصول على قروض، حتى يتم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، كما يتم طلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ.

وأسفرت حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن المركزي، ومديرية أمن المنيا، عن ضبط 10 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون في المنيا)، وبحوزتهم 21 هاتفا محمولا من ماركات مختلفة، و4 ساعات من ماركات متنوعة، وشاشتين، ودراجة نارية، ومصوغات ذهبية، وفواتير شراء مصوغات ذهبية، وكمية من شرائح الهواتف المحمولة، ومبلغ مالي، وجميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً، تبين أنها تحتوي على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض الأشخاص والمستولى عليها من الضحايا، ورسائل مرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب، وتطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني، وإيميلات إلكترونية بأسماء وهمية مستخدمة في إجراء المعاملات التجارية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بقيامهم بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنهم قاموا بارتكاب 41 واقعة محددة ببلاغات رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.