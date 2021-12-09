محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب بمركز شباب كفر الأمير بالدقهلية

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالتعاون مع إدارة شباب تمي الأمديد اليوم الخميس، جلسة برلمانية عن نموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب والطلائع بقاعة مركز شباب كفر الأمير تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الأستاذ علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب.

حضور مكثف من إدارة الشباب والرياضة والنواب

حضر المحاكاة كل من: علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ والنائب أسامة عبد العاطي والنائب محمد السعيد عوض بمجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد وحضور التنفيذيين بمركز منية النصر ورئيس مجلس مدينة تمي الأمديد ومدير الإدارة الصحية ومدير الإدارة التعليمية.

وشارك عدد كبير من شباب وطلائع برلمان إدارة شباب تمي الأمديد ورؤساء مجالس الإدارات ومديري مراكز الشباب بإدارة شباب تمي الأمديد.

طلبيات إحاطة للتنفيذين في مجال الصحة والتعليم

بدأت فاعليات الجلسة بالترحيب بالحضور تلا ذلك التصديق على مضابط الجلسة السابقة، ثم بدأ عرض البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة وقدم أعضاء برلمان الشباب والطلائع طلبات الإحاطة للتنفيذيين في مجال الصحة والتعليم والشباب والرياضة والمشاكل التي تقع في دائرة مركز ومدينة تمي الأمديد ولاقت اهتماما كبيرا منهم والرد على كافة الطلبات، على وعد باستمرار التعاون مع أعضاء برلمان الشباب والطلائع بإدارة شباب تمى الأمديد.

وناقش برلمان الطلائع مشكلة مستشفى تمى الأمديد والوحدات الصحية ومشاكل التعليم من نقص عدد المعلمين وكثافة الفصول في بعض المدارس ومشكلة عدم وجود مكان مركز شباب مدينة تمى الأمديد، تحت إشراف منى جوده مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني والدكتور شوقي السعيد مدير إدارة شباب تمى الأمديد ومحمد فتحي مسئول برلمان الشباب بالمديرية ومسئولين البرلمان والتعليم المدني بإدارة شباب تمي الأمديد.