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محمود مسلم

غلق كلي لشارع العباسية لتنفيذ المرحلة الثالثة من محور الفردوس.. اعرف البديل

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الوطن
04:40 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
المرور

المرور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال محور الفردوس، المرحلة الثالثة، بشارع أحمد سعيد، لتنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدني.

غلق كلي لشارع العباسية عند تقاطعه مع أحمد سعيد

ويستلزم تنفيذ الأعمال، غلق كلي لشارع العباسية عند تقاطعه مع شارع أحمد سعيد، «المتجه من العباسية إلى ميدان الجيش»، اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 10/12 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 11/12/2021، مع تحويل حركة المرور يساراً تجاه ميدان عبده باشا.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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