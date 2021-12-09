«التعليم»: انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس قبل امتحانات نهاية العام

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم المتقدمين للعمل بنظام الحصة المدرسية، جدول أعمالهم بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، وذلك في التخصصات الأساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

وشددت مديريات التعليم على جميع المعلمين، بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بآلية العمل في المدارس وعدم مخالفتها والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

غير مسموح لمعلمي الحصة بالمشاركة في اختبارات الفصل الدراسي الأول

وأكدت المديريات التعليمة في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن عمل معلمي الصحة ينتهي قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، موضحةً أنه غير مسموح لهم المطالبة بالتعيين، وعدد الحصص المسموح لهم بها كل أسبوع 24 حصة، مشددةً على ضرورة عدم الاشتراك في أي أعمال من الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

وأضافت المديريات، أنه هناك مجموعة من الأعمال التي يجب ألا يشترك فيها معلمي الحصة، والتي تتمثل في فتح أو غلق مظارف الأسئلة الخاصة بالامتحانات وأعمال الملاحظة والتصحيح والكنترول، مشددةً على ضرورة احتفاظ المدرسة بأصل الخطاب الموجه من المديرية بشأن معلمي الحصة، لافتةً إلى مقابل الحصة هو 20 جنيهًا.

ونوّهت المديريات التعليمية، إلى أن معلمي الحصة ليس لهم الحق في المشاركة بمجموعات التقوية، لافتةً إلى أنه يجرى حاليًا الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها في منتصف شهر يناير المقبل وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 15 يناير المقبل

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي تعقد ورقيًا اعتبارًا من يوم 15 يناير المقبل، ويتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه، مؤكدةً أن الامتحانات تختلف من مدرسة لأخرى وعدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما باقي المواد 15 سؤالًا.