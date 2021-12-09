حظك اليوم برج العذراء الخميس 9-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بامتلاك شخصية عقلانية تجعله قادرا على حل المشكلات بانسيابية ومرونة عالية، كما يمتلك روح المغامرة وحب الاستكشاف لكل ما هو جديد، وهو حنون ومتعاون مع الجميع.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

رغم الضغوط، القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم جرعة كبيرة من الطاقة والنشاط ويدفعك للعمل بكامل لياقتك وحيويتك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

اليوم من المهم، أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وبمن تحب، وعليك بمراعاة المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.