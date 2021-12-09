رئيس جامعة بنها يشارك في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي

شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، بعنوان «رؤية المستقبل»، والذي يستمر فعالياته حتى يوم 10 ديسمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جناح جامعة بنها في المنتدى

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها خلال الفعاليات يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الأساتذة جناح جامعة بنها والذي يقام ضمن فعاليات المنتدى.

تأهيل طلاب وشباب الخريجين لوظائف المستقبل

وقال رئيس جامعة بنها، إن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى في نسخته الثانية يتناول هذا العام عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة، في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الأجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

يذكر أن المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الوزراء ومشاركة عدد من دول العالم الإسلامي، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو».