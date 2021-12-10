قصة مقتل الطفل «عصمت» شهيد لقمة العيش بعد إحالة أوراق المتهم للمفتي

في ساعة مبكرة من صباح يوم 7 أغسطس 2021 خرج الطفل «عصمت» 14 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، من منزلهم بمحافظة الدقهلية، ليباشر عمله بمحافظة الشرقية لتوصيل الركاب بواسطة «توك توك» يعمل عليه عدة ساعات إلى جانب دراسته لمساعدة أسرته على تحمل نفقات المعيشة.

مقتل الطفل عصمت لسرقة توك توك يعمل عليه

الطفل الذي تحمل مسؤولية عائلته وكأنه رجل يافع ودع والدته باتسامته المعهودة وأخبرها أنه سيعود للمنزل في الساعة الثانية ظهرا لمتابعة مذاكرة دروسه، ولكنه لم يكن يعلم أنه الوداع الأخير وعاد إلى المنزل في ميت الفرماوي جثة هامدة بعدما قتل غدرا على يد شخص سولت له نفسه قتل «الصغير» لسرقة التوك توك وسارع بالفرار قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية

محكمة الزقازيق قررت أمس برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين وسكرتارية فليبس صبحي، بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي لإعدامه وتحديد جلسة 9 فبراير للنطق بالحكم.

تفاصيل مقتل الطفل عصمت لسرقته

تعود أحداث القضية رقم 13199 لسنة 2021 جنايات مركز ديرب نجم والمقيدة برقم 2229 لسنة 2021 كلي جنوب حيث تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا باتهام «جازی إ. أ . ح . أ» موظف سابق وحاليا بالمعاش وسائق توك توك - مقيم بناحية ميت الفرماوي بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بقتل الطفل المجني عليه «عصمت. م» سائق توك توك عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وانتظره بعضا من الوقت لاستدراجه لمكان الواقعة حال مروره مستقلا الدراجة البخارية قيادته «توك توك»، وما إن شاهد المجني عليه بمكان ترصده حتى استوقفه واستقل التوك توك، طالبا منه التوجه لمكان الواقعة كونه خاليا من المارة أو السكان وما إن ظفر به بإحدى الزراعات الخالية حتى انهال عليه طعنا ونحرا بالسلاح قاصدا قتله وسرقة الهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه و«التوك توك» الذي يعمل عليه والمملوك للدكتور «محمود . م . ص . ا».

ألقت الشرطة القبض على المتهم وتم إحالته إلى النيابة لتولي التحقيقات وقرر المستشار محمد الجمل المحامي العام الأول مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها بإحالة المتهمم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي لمعاقبته بالإعدام نظير الجريمة التي ارتكبها.