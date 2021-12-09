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محمود مسلم

الأقصر تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات في المسابقة الفنية «كوني»

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الوطن
09:12 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

حصلت جامعة الأقصر، على المركز الثاني على مستوى جامعات الجمهورية، في المسابقة الفنية «كوني» خلال فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات المصرية، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتستهدف المسابقة، تشجيع طلبة وطالبات الجامعات المصرية على تقديم أعمال فنية مميزة، تُعبر عن مبادئ الحرية والاحترام والمساواة، ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

الطالبة منار القاضي تفوز بالمركز الثاني

وفازت الطالبة منار القاضي، من جامعة الأقصر بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، كما تم منح شهادة تقدير من اللجنة للعمل الفني «بوستر» للطالب شريف أحمد أمين بجامعة الأقصر.

كما تم تكريم الدكتورة إيمان رجب، مدير الوحدة، على الأنشطة المميزة للوحدة، وتسلمت الجوائز نيابة عن الطلاب الفائزين.

واستعرضت مديرة الوحدة خلال حضورها الملتقى، الذي جمع مديري الوحدات على مستوى الجامعات المصرية، أنشطة الوحدة التي تمت خلال الفترة الوجيزة منذ إنشائها.

100 عمل إبداعى من 19 جامعة

يذكر أن لجنة التحكيم استقبلت ما يزيد عن 100 عمل إبداعى من 19 جامعة مصرية، وتم تقييم جميع الأعمال الفنية المقدمة، حتى انتهت اللجنة إلى اختيار الفائزين.

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