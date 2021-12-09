إقالة مدير مدرسة ابتدائي صرف التلاميذ قبل انتهاء اليوم الدراسي بالمنيا

أصدر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قرارا بإقالة مدير مدرسة ابتدائية بإدارة المنيا التعليمية لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي بالسماح لطلاب المدرسة بالخروج قبل موعد انتهاء اليوم الدراسي، مما عرض حياة الطلاب للخطر والازدحام والتدافع أمام باب المدرسة.

محاسبة المقصرين في أداء المهام الموكلة لهم

يأتي قرار الإقالة تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في إطار حرصه على توفير بيئة تعليمية مناسبة ومناخ أمن لأبنائنا الطلاب ومحاسبة المقصرين في أداء المهام الموكلة بهم.

وبحث محافظ المنيا، في وقت سابق، إجراءات البدء في إنشاء 12 مدرسة جديدة، ضمن مدارس التعليم المجتمعي بقرى محافظة المنيا، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير.

1012 مدرسة للتعليم المجتمعي على مستوى الجمهورية

وقالت الدكتورة نهاد مجدي مدير مكون التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير، إنه يوجد 1012 مدرسة للتعليم المجتمعي على مستوى الجمهورية منهم 91 مدرسة بالمنيا، وستقوم مصر الخير بإنشاء 12 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية لإتاحة الفرص التعليمية لجميع المواطنين.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه، حيث سيجرى إنشاء 500 مدرسة جديدة على مستوى الجمهورية.

وقدم المحافظ خالص الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير على جهودها الدائمة في خدمة أهالينا من الأكثر احتياجا في كافة ربوع الوطن وبخاصة في محافظة المنيا، وأكد أن إنشاء مدارس التعليم المجتمعي، تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة النهوض بالتعليم وبناء الإنسان المصري، وتوفير فرص تعليمية لكافة الأطفال ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومؤسسة مصر الخير للبدء في أعمال المسح الدقيق للقرى المحرومة من الخدمات التعليمية ومن الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن المحافظة تضم 1824 عزبة ونجع تابعين للوحدات القروية، حيث يمكن البدء من خلال تلك العزب والنجوع للوصول للمستهدفين من أبناء تلك القرى.

وكان محافظ المنيا، افتتح في وقت سابق مدرسة التعليم الأساسي بقرية السلام بمركز بني مزار المقامة على مساحة 4200 متر مربع وبتكلفة 6 مليون و800 ألف جنيه، وتضم 22 فصل منهم 4 لرياض الأطفال.