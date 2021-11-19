«التموين» توفر السلع الأساسية والخبز في 7 محافظات تحسبا لسقوط الأمطار

وجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بمحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسكندرية ومرسى مطروح وشمال سيناء بمتابعة المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية.

كميات كبيرة من السلع

وأكد «المصيلحي» أن الشركة العامة لتجارة الجملة ضخت بمخازن الجملة بتلك المحافظات كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم رغم وصول نسب الصرف بها على بطاقة الدعم إلى 80% من الشهر الجاري إضافة إلى وجود دقيق استراتيجي بمخابز المحافظات تلك يصل إلى ثلاثة أيام.

المخزون الاستراتيجي بشمال سيناء يصل إلى خمسة أشهر

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المخزون الاستراتيجي بشمال سيناء يصل إلى خمسة أشهر من السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والأرز، وثلاثة أشهر في المحافظات الست الأخرى التي قد تتعرض لأمطار طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

إنشاء غرف عمليات مركزية بمديريات التموين

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجّه بإنشاء غرف عمليات مركزية بمديريات التموين بتلك المحافظات وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها لمتابعة الموقف على مدار الساعة، مشيرا إلى وجود تنسيق كبير بين الدكتور علي المصيلحي ومديري المديريات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وكذلك الخبز.