العوضي: أنا مش من الرجالة اللي كل شوية تقول بحبك.. والناس بتكره الفلاسنجي والشكاي

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنها شخصية رومانسية، «أحمد العوضي فاكر الحب أفعال، ماشي حلو تمام أفعال، بس الواحد بيبقى عاوز يسمع»، ليقاطعها الفنان أحمد العوضي، قائلا: «بقولها يا أفعال يا قواله.. اختاري»، لترد عليه: «الاتنين»، ليقول لها: «مفيش الاتنين احنا مش في الجنة.. أنا اخترت الأفعال».

وأضاف «العوضي» خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، «الفعل بياخد وقت، الفعل صعب، أنا مش من الرجالة اللي أقول كل شوية بحبك بعشقك».

الناس مش بتحب الفلاسنجي والشكاي

وأوضح أنه خلال فترة علاج ياسمين عبد العزيز، كان بجانبه أخوه وأصدقائه، «كان طول الوقت معايا يوم بيوم، وساعة بساعة، بس في اللحظات الصعبة اللي زي دي، مش بحب اشتكي، محدش هيفهم اللي أنا حاسه، الناس مش بتحب اتنين الفلاسنجي والشكاي، الفلاسنجي يعني العواطلي، وعاوز طول الوقت الفلوس».

واقتبس الفنان أحمد العوضي، مثال لبيت شعر لشاعر عراقي يدعى كريم العراقي، قائلا إن لديه قصيده يأخذها منهاجا لحياته، يقول فيها: «لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه.. لا يؤلم الجرح من به ألم.. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة.. ومَن مِنَ النَّاسِ صَاحِ مَا بِهِ سَقَمُ.. فالهمُّ كالسّيْلِ والأحزان زاخِرَةٌۚ».

وتابع: «القصيدة دي فيها معاني كتير لو الناس فهمتها، محدش هيساعدك ولازم تبقى قوي، آه في موضوع ياسمين كان فيه ناس واقفة جنبي لكن أنا هشتكي أقول إيه؟ ولو بينت لها إني ضعيف هتضعف».

وحلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضي، ضيفان على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الجمعة، حيث تحدثا عن تفاصيل الأزمة المرضية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

الجزء الثاني من لقاء ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلي

وتعتبر هذه الحلقة هي الجزء الثاني من لقاء أجرته «الشاذلي» مع ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور تلفزيوني لها بعد عودتها من الخارج، عقب تعافيها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها، حيث أكدت أنها مصابة بمرض تكيس المبايض منذ سن 16 سنة، وكانت تخضع لعملية جراحية في المستشفى، ولكنها تعرضت لخطأ طبي، أدى إلى هذه الأزمة، موضحة أن دعاء جمهورها ساهم في تحسن حالتها.

وعقب إذاعة الجزء الأول من اللقاء حققت مقاطع الفيديو منه ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب، واحتل اسمها قائمة الأكثر انتشارا «التريند»، على السوشيال ميديا ومحرك البحث العملاق «جوجل».