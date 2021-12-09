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مباحثات «مصرية - كينية» في مجالات التدريب والصناعات الدفاعية والمدنية

«التراس»: نحرص على تعزيز التكامل وتبادل الخبرات مع دول حوض النيل

كتب:

 محمد مجدى
11:38 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد كلية الدفاع الوطنى الكينية

الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد كلية الدفاع الوطنى الكينية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعزيز التعاون والتكامل مع الدول الأفريقية الشقيقة، مشيراً إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على فتح مجالات التعاون وتبادل الخبرات مع دول حوض النيل وإتاحة الفرصة لتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

وأعرب «التراس»، فى بيان اليوم، عن اعتزازه بزيارة اللواء كارلوس كاهاريرى، مدير كلية الدفاع الوطنى الكينية والوفد المرافق، باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية وتطورها وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى.

وفى إطار الزيارة، حرص «التراس» على فتح حوار مفتوح مع الوفد الكينى، تناول فيه تاريخ تأسيس الهيئة العربية للتصنيع ودورها القومى كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر، مشيراً إلى استراتيجية العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات والتقنيات فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية.

وأشار «التراس» إلى أن «العربية للتصنيع» تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير، مؤكداً أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع كينيا وكافة الدول الأفريقية الشقيقة، وأيضاً تبادل الخبرات والتدريب فى العديد من المجالات.

وأبدى وفد كلية الدفاع الوطنى الكينية، خلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

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