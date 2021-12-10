أحمد العوضي: «كوباية الشاي من إيد ياسمين غريبة.. وذاكرتها زي السمكة»

اشتركت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي في لعبة «سؤال ولا حكم»، وذلك خلال استضافتهما في لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس.

ياسمين عبد العزيز تقلد أحمد العوضي

ووافقت الفنانة ياسمين عبد العزيز في تقليد أحمد العوضي عندما يكون رومانسيا أو عصبيا بدلا من الإجابة على سؤال الكشف عن اسم ممثل أو ممثلة أجرت له «بلوك» على السوشيال ميديا، معلقة: «هقلده بس أكيد وهو مش رومانسي».

من جانبها، طلبت الإعلامية منى الشاذلي من أحمد العوضي الكشف عن آخر أجر حصل عليه أو طلب الزواج من ياسمين عبد العزيز، لتعلق «ياسمين» ساخرة: «مين اللي قال إني عاوزة اتجوزك؟.. فيه حد يتجوز حد كدة؟.. بس أنا موافقة» لترد عليها «منى»: «إنتي موافقة على الجواز لكن احنا مش موافقين على الإجابة».

ذاكرة ياسمين زي السمكة.. وكلمتي في البيت هي اللي بتمشي

وعن سر حب أحمد العوضي، تناول كوب من الشاي من صنع ياسمين عبد العزيز، قال: «بتعمل كوباية شاي غريبة، هي مش بتعمل حاجة هو باكت شاي على شوية سكر ونعناع، بس عاملة زي بتاعة النمر والأنثى فيها حاجة»، لترد عليه ساخرة: «آه بحط مخدرات.. بحط صوباعي».

وأشار إلى ان ذاكرة ياسمين عبد العزيز مثل السمكة تنسى سريعا الأشياء، «بس اللي بتنام عليه بتصحى عليه، كلمتى في البيت هي اللى بتمشى».

وطلبت الإعلامية منى الشاذلي منه ذكر 3 أسماء لبنات كان يعرفهن قبل ياسمين عبد العزيز إلا أنه رفض الإجابة وكان البديل تنفيذ الحكم الذي كان حمل «ياسمين» على الهواء، فرفض السؤال والحكم، فقررت الإعلامية تغيير الحكم بأن يحمل «دامبل»، فوافق.

ويعد ذلك الظهور الأول لياسمين عبدالعزيز بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا، حيث كانت تخضع لعملية جراحية وسببت لها مضاعفات، وأدت إلى تدهور حالتها الصحية وسافرت للخارج وخضعت لعملية جراحية أخرى إلى أن تحسنت حالتها الصحية وعادت لمصر مرة أخرى.