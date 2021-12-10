مصرع طالب في حادث تصادم بسوهاج.. «ميكروباص قلب توكتوك في الترعة»

لقي طالب مصرعه إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة «توك توك» بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، أدى إلى سقوط المركبة داخل الترعة، حيث جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة لمركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفي بدائرة المركز، حيث انتقل إلى مكان الحادث مأمور وضباط المركز.

تفاصيل الحادث

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ميكروباص" قيادة "محمود. ق. خ"، 29 سنة، سائق ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "توك توك" قيادة "أحمد. ع. ع"، 17 سنة، طالب ويقيم دائرة المركز وانقلاب التوك توك بترعة السوهاجية المجاورة للطريق، نتج عن الحادث وفاة قائد التوك توك وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي المركزي.

أقوال والد المتوفى

بسؤال قائد السيارة ووالد المتوفى "عبد الحميد. ع. م"، 68 سنة، ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفى الشبهة الجنائية.

تم استخراج التوك توك من الترعة والتحفظ على المركبتين، بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.