تفاصيل مقتل 53 مهاجرا في محاولة تهريب بالمكسيك: مشاهد انتزاع الحياة

انقلبت شاحنة بضائع مزدحمة بأشخاص يبدو أنهم مهاجرون من أمريكا الوسطى، وتحطمت بعد أن اصطدمت بجسر للمشاة على طريق سريع في جنوب المكسيك، مساء أمس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا وإصابة العشرات، حسبما ذكرت السلطات المكسيكية، وانقلب المهاجرون داخل شاحنة البضائع، وتخبطوا، وتكدسوا في كومة اختلط فيها الأحياء والأموات، فيما صارع المصابون لانتزاع حياتهم.

وأكدت السلطات المكسيكية، صباح اليوم، أن عدد القتلى بلغ 53 شخصا، وقالت السلطات إن 54 آخرين على الأقل أصيبوا، وكان هذا أسوء رقم للوفيات في يوم واحد للمهاجرين في المكسيك منذ مذبحة عام 2010 التي راح ضحيتها 72 مهاجرا على يد عصابة «زيتاس» للمخدرات في ولاية تاماوليباس، شمال المكسيك، بحسب «أسوشيتد برس».

مشاهد الموت وانتزاع الحياة

وروت «الوكالة الأمريكية» مشاهد من الحادث، وقالت إن عمال إنقاذ متطوعين سحبوا الجثث من أذرعهم وأرجلهم من كومة الضحايا، بينما كان بعض المهاجرين يندفعون ويعرجون لانتزاع أنفسهم من الصفائح الفولاذية الملتوية للشاحنة المحطمة.

وأضافت «الوكالة الأمريكية» أن شابا عالقا في كومة من جثث الموتى غير المتحركة، تملص لتحرير النصف السفلي من جسده من ثقل الموتى المتراكم فوقه، ووجهه غارق في كآبة الحياة التي تنتزع نفسها من براثن الموت.

في الجوار، رمش رجل عينيه، وهو غير قادر على الحركة ومستلقي بكتفه على جانب الطريق، إلى جانبه كان هناك زميل مهاجر، صارم وأكبر سنا، وكانت عيناه تحدقان مذهولتين وبلا حياة، لا ترمشان، في غروب الشمس.

المكسيك وتدفق المهاجرين إلى أمريكا

بينما تحاول الحكومة المكسيكية استرضاء الولايات المتحدة من خلال وقف قوافل المهاجرين الذين يسيرون على الأقدام والسماح بإعادة سياسة «البقاء في المكسيك»، لم تتمكن من إيقاف تدفق المهاجرين المحشورين بالمئات في شاحنات يديرها مهربون يتقاضون آلاف الدولارات لنقلهم إلى حدود الولايات المتحدة، وهي الرحلات التي غالبا ما تؤدي بهم إلى الوفاة فقط.

إسعاف المصابين

ونُقل أكثر الجرحى خطورة، الذين كانت الدماء تنزف منهم، وتم حملهم من أذرعهم وأرجلهم إلى أغطية بلاستيكية موضوعة على الطريق، وتوجيه الجرحى السائرين في ذهول وغير مدركين إلى نفس الأغطية، بينما سُحبت سيارات الإسعاف والسيارات والشاحنات الصغيرة إلى الخدمة في نقل الجرحى إلى المستشفيات.

في وقت لاحق، تم وضع القتلى في صفوف من الأغطية البيضاء جنبا إلى جنب على الطريق السريع.