النابغة الزهراء: زواجي لن يلهيني عن القرآن وأنصح بالحفّاظ على 3 أمور «فيديو»

تبهر السامعين بصوتها العذب في الإنشاد، وتظهر الخشوع في قراءتها لآيات القرآن، وافتتحت عديد المناسبات بالذكر الحكيم، حتى نالت تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

كل هذا وأكثر يتجسد في شخصية النابغة الزهراء لايق حلمي قنديل، ابنة محافظة كفر الشيخ، التي أتمت حفظ القرآن وهي في سن الـ10 سنوات، على يد الشيخ أحمد طلال صاحي، وحصلت على المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن.

نصيحة الزهراء لمن يريد حفظ القرآن الكريم

تقول «الزهراء»، إنها تنصح الشباب الذي يريد حفظ القرآن الكريم، بأن يهتم بحفظ القرآن الكريم كما يهتم بدراسة جميع المواد، وأن يكون القرآن أساسيًا في حياته، وعلى الأسرة إرسال أبنائهم إلى المحفّظين، لتعلم القراءة الصحيحة والالتزام بالحفظ، وهذا الأمر من شأنه إدخال البركة على البيت وأهله.

قرآني سر تفوقي

وتوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تدرس بالفرقة الأولى في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، واستطاعت التفوق في دراستها بسبب حفظها للقرآن، وتتمنى مزيدا من التوفيق في كليتها، وإيجاد عملٍ مناسب من بعد دراستها الشريعة والقانون.

خطوبة الزهراء ورحلة الإنشاد

وعن سؤال متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطوبتها وهل ستكمل في طريق قراءة القرآن والإنشاد، أم ستهتم بشؤون المنزل وأسرتها فقط، تجيب «الزهراء» قائلةً: إن الخطوبة أو الزواج لا يعد عائقًا للإنسان في تحقيق حلمه وما يسعى للوصول إليه، مؤكدةً استمرارها في تقديم فيديوهات الإنشاد والقرآن، وعبّرت عن ذلك بقولها: «هذا يمثل لي رسالة أسعى لاستكمالها».