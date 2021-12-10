«حياة كريمة»: 7 مليارات جنيه تكلفة مشروعات المرحلة الأولى بالجيزة

قال الدكتور أحمد شعيب منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة، إن المشروع الرئاسي حياة كريمة هو الأضخم على مستوى العالم في تلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا، حيث يتم تطوير ما يقارب 4500 قرية و30 ألف تابع من عزب وكفور، ليستفيد من هذه الخدمات نحو 58 مليون مواطن، وهو ما يقدر بمجموع سكان أكثر من دولة في المنطقة.

1500 قرية في محافظات الجمهورية بالمرحلة الأولى

وأضاف شعيب خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن المرحلة الأولى تستهدف 1500 قرية بميزانية تقريبية تقدر بنحو 266 مليار جنيه، لخدمة أكثر من 24 مليون مصري.

وأشار منسق عام «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة، إلى أن نصيب المحافظة من التطوير 42 قرية بنحو 90 تابعا، و1136 مشروعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 7 مليارات جنيه تستهدف خدمة مليون مواطن.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح أحمد شعيب، أن هناك 127 مشروعا في قطاع الصرف الصحي من محطات معالجة ورفع وغيرها، بالإضافة إلى 47 مشروعا آخرين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي في محطات تنقية المياة ومد وتدعيم الشبكات وغيرها، وعند الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فإن جميع أنحاء الجمهورية ستشهد استدامة كاملة.

أهمية المجمعات الصناعية والزراعية

ولفت شعيب، إلى أن المجمعات الزراعية والصناعية ستوفر على المواطن مشقة السفر بين المركز والقرية لتأدية خدمات معينة، بواقع 10 مشروعات على مستوى محافظة الجيزة، بلإضافة إلى وجود 51 مشروعا منها تطوير المراكز الصحية والمستشفيات وغيرها.