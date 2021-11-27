خريطة قطع الكهرباء في الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ خلال الأسبوع الجاري
كتب:
صالح رمضان
01:23 م | السبت 27 نوفمبر 2021
قطع الكهرباء - أرشيفية
أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خطة فصل التيار الكهربائي على مدار هذا الأسبوع، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل، في المناطق التابعة لها في المحافظات التابعة للشركة، وهي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وذلك بسبب إجراء أعمال الإحلال والتجديد والصيانة، حسب المناطق المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.
مواعيد قطع الكهرباء في 3 محافظات
ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا بمواعيد ومناطق قطع الكهرباء في 4 قطاعات تابعة لها، وهي قطاعات جنوب الدقهلية وشمال الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق الصيانة خلال الأسبوع.
فترات قطع الكهرباء
وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 إلى 6 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 8 أو 9 صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي تحتاجه الصيانة.
وتُجرى أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتعدد أعمال الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار علي كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة،
وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، من قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.