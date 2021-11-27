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خريطة قطع الكهرباء في الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ خلال الأسبوع الجاري

كتب:

صالح رمضان
01:23 م | السبت 27 نوفمبر 2021
قطع الكهرباء - أرشيفية

قطع الكهرباء - أرشيفية

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خطة فصل التيار الكهربائي ‏على مدار هذا الأسبوع، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري حتى 2 ديسمبر المقبل، في المناطق التابعة لها في المحافظات التابعة للشركة، وهي ‏‏الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وذلك بسبب إجراء أعمال الإحلال والتجديد والصيانة، حسب المناطق ‏المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.‏

مواعيد قطع الكهرباء في 3 محافظات 

ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرئيسية بموقع ‏التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانا بمواعيد ومناطق قطع الكهرباء في 4 ‏قطاعات تابعة لها، وهي قطاعات جنوب الدقهلية وشمال الدقهلية ودمياط و‏كفر الشيخ، وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق ‏الصيانة خلال الأسبوع.‏

فترات قطع الكهرباء

وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 إلى 6 ‏ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 8 أو 9 صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ‏ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي تحتاجه الصيانة.‏

وتُجرى أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتعدد أعمال ‏الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار علي ‏كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة، ‏

وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في محافظات الدقهلية ‏ودمياط وكفر الشيخ، من قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع ‏الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما ‏يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.‏

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