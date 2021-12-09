ضبط سيدة تدير أكاديمية تروج شهادات دراسية مزورة في الدقهلية

ألقت قوات الأمن في محافظة الدقهلية القبض على سيدة تدير أكاديمية تعليمية وهمية دون ترخيص، لإصدار وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة بالداخل والخارج.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الدقهلية، كيانا تعليميا وهميا «أكاديمية» دون ترخيص في مدينة طلخا، واتخاذها وكرا لممارسة نشاطها الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة بالداخل والخارج، وتمكنت من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

ضبط شهادة مزورة منسوبة إلى جهات حكومية

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية جرى استهداف المذكورة وضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها، عُثر على مجموعة كبيرة من الشهادات والمحررات جميعها مزورة منسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية، والعديد من السجلات وطلبات الالتحاق معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وأكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، وعدد من دفاتر إيصالات تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية، وكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية، وكذلك هاتف محمول وجهاز حاسب آلي.

بفحصه الهاتف والحاسب الآلي، تبين احتواءهما على عدد من الشهادات الخاصة بالدارسين ممهورة بأختام مقلدة ومنسوبة للعديد من الهيئات والجهات الحكومية، أكلاشيه لإحدى الجهات النقابية، وأسماء وبيانات الدارسين) ، وبمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.