إزالة 5 حالات تعدي على أراض زراعية وأملاك الدولة بقرى المحلة الكبرى

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ورؤساء الوحدات المحلية القروية، لإزالة 5 حالات مخالفة من التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وردع كافة المخالفين قانونيا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تنفيذ قرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء على الأراضي الزراعية

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بتكثيف أعمال حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وتحت إشراف سعد نصر وعلاء النمر، نائبا رئيس المدينة، ومشاركة رؤساء الوحدات المحلية لقرى محلة حسن والبنوان وبلقينا ومحلة أبوعلي ومسئولي التعديات بالوحدات.

وقف أعمال بناء ورفع شدة خشبية على أرض زراعية

كما أسفرت تلك الحملة عن وقف أعمال بناء ورفع شدة خشبية على أرض زراعية ومصادرة مواد البناء بناحية عزبة الكشك في زمام الوحدة المحلية لقرية محلة حسن، على مساحة 100 متر مربع.

كما أشرفت الحملة بنطاق مركز المحلة عن فك شدة خشبيه لمخالفة البناء بعمل دور خامس علوي بنطاق الوحدة المحلية لقرية بلقينا، إلى جانب وقف أعمال البناء بعزبة الكرما التابعة لمنشأة الأوقاف، من خلال فك شدادات خشبية بالدور الأول العلوي في نطاق الوحدة المحلية لقرية البنوان.

وجرى إزالة كلية لحالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية قرية بطينة، وهي عبارة عن زرع أعمدة حديدية على مساحة 203 متر مربع، ووقف أعمال البناء بعمل شدة خشبية لسقف دور أرضي على مساحة 175 متر مربع بعزبة بحر التابعة لقرية بطينة بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي، وتم مصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات نظافة مكبرة لرفع تلال وأطنان القمامة المتراكمة

من ناحية أخرى، دشنت قرى الوحدة المحلية بالجابرية حملات نظافة شملت مجمع المدارس بكفر العبايدة وطريق الجابرية المحلة وطريق المقابر ومداخل العزب، فضلا عن رفع مخلفات القمامة من مداخل ومخارج قرية بلقينا، وكذلك في نطاق الوحدة المحلية لقرية ميت الليت هاشم، لرفع القمامة بطرق المدارس والمصالح الحكومية وطريق المحلة دمرو.

وتواصلت أعمال النظافة بنطاق الوحدة المحلية لقرية محلة حسن طريق «المحلة - دمرو»،وأمام المصالح الحكومية وطرق ومداخل القرية وصولا إلى منشأة الأمراء ورفع مخلفات القمامة بطرق الوحدة المحلية لقرية المعتمدية ونمرة البصل، وعلى طريق «الشامي - سامول».

كما شهدت الوحدة المحلية لقرية دمرو، حملة نظافه مكبرة بطرق ومداخل القرية وطريق دمرو منشية ناصر، بمشاركة معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تواصل أعمال النظافة ومتابعة متعهد القمامة بطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية الشهيدين حفاظا على صالح المواطنين.