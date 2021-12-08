رئيس مدينة المحلة: آليات لرفع كفاءة مصنع تدوير القمامة

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي المهندس محمد الخضري الاستشاري الفني؛ للإشراف على أعمال رفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بالمحلة والبدء في أعمال الصيانة؛ استعدادا للافتتاح تشغيله وفق معايير جوده نموذجية خلال الفترة المقبلة.

الموافقة على خطط تنمية وتطوير مصنع قمامة بالمحلة

من جانبه كشف اللواء حسين لبيب عطيه رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، عن أن مصنع المخلفات الصلبة بطريق "المحلة _ الجابرية" برفقة نوابه أن المصنع يشهد أعمال تطوير غير مسبوقة تحت رعاية محافظ الغربية، ستسهم في رفع كفاءته مما سوف يساعد على تحسين منظومة النظافه بمدينة المحلة ومراكزها.

كما أوضح رئيس المدينة أن التجديدات تشمل أعمال التطوير المقر الإداري ومقر العمال وإقامة خطوط تشغيل جديده تتضمن أعمال فرز القمامة، بجانب زيادة القدرة الكهربية للمصنع.

وأشار رئيس المدينة إلى إقامة أساسات ورشة ميكانيكية داخل المصنع وغرفة الكمبيوتر، كما تابع أعمال نقل القمامة إلى المدفن الصحي.

حملات نظافة ورفع التلال القمامة

جدير بالذكر أن رئيس المدينة تابع خلال جولته إصلاح وتوصيل كابل كهرباء، بطريق "المحلة - الجابرية" (طريق عزبة البغدادلي).

كما دشنت حملات نظافة مكبرة بموجب الدفع بمعدات وسيارات لرفع تلال أطنان القمامة بكافة طرق الوحدات المحلية القروية الفرعية والرئيسية، الواصلة بين الوحدات المحلية القروية المطلة على طرق "المحلة _ طنطا" و"سمنود - المحلة" و "كفرالشيخ - المحلة".