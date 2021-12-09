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«نور حياة»: قوافل طبية للكشف على 2400 مواطن بـ «الضبعة والعلمين»

394 مريضاً حصلوا على العلاج وتحويل 645 لإجراء عمليات المياه البيضاء

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الوطن
11:54 م | الخميس 09 ديسمبر 2021
توقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مراكز مرسى مطروح

توقيع الكشف الطبى على المواطنين فى مراكز مرسى مطروح

استقبلت قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة» 2400 مواطن بمركزَى الضبعة والعلمين فى محافظة مطروح، خلال الأسبوع الجارى، لإجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وقام الفريق الطبى بعمل كشف النظارات الطبية لنحو 1090 مواطناً، وصرف العلاج من الصيدلية الملحقة بالقافلة لنحو 394 مواطناً، بالإضافة إلى 645 مواطناً تم تحويلهم للمستشفيات التابعة للمبادرة لإجراء عمليات المياه البيضاء.

وشرعت قوافل المبادرة، أمس، فى إجراء الكشف الطبى على مواطنى مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، وقرية شريف الباشا بمحافظة بنى سويف، ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، ومن المنتظر أن تستمر القوافل فى عملها حتى اليوم بهذه المناطق لتستقبل نحو 3000 مواطن.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن قوافل المبادرة تقدم خدماتها الطبية منذ عام 2019 فى 20 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، مطروح، وجنوب سيناء.

وأضاف أنه من المزمع إطلاق المبادرة فى المحافظة الحادية والعشرين وهى أسوان منتصف الشهر الجارى، مشيراً إلى أن الصندوق حريص على توفير خدمة طب العيون فى مختلف قرى ونجوع مصر، لافتاً إلى أن منظمات المجتمع المدنى الشريكة توفر وسائل النقل من وإلى القوافل لتسهيل تجمُّع المستفيدين من المبادرة فى أماكن الكشف الطبى.

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