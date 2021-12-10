الكشف على 1800 مواطن في قافلة طبية بالكنيسة ببني سويف ضمن «حياة كريمة»

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.

قافلة طبية لمدة يومين

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي الأربعاء والخميس 8 و9 ديسمبر الجاري بقرية الكنيسة مركز الفشن، مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات «الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ، الأسنان، النساء، الجلدية وتنظيم الأسرة»، ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1804 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، وتوجيه 99 شخصا لمعمل الدم، و51 لمعمل طفيليات، و10 حالات للأشعة واستصدار 13 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج و 49 حالة موجات فوق الصوتية.

ندوات تثقيف صحي وتوعية

كما تضمنت القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات «الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدي - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة»، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 109 مواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد، منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.