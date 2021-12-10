قافلة «حياة كريمة» الطبية تكشف على 942 حالة مرضية في قنا بالمجان

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

القافلة ضمت 6 تخصصات طبية

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 942 حالة بواقع «311 باطنة، 265 أطفال، 203 جلدية وتناسلية، 69 جراحة، 56 نسا وتوليد، 38 تنظيم أسرة».

فحص 56 حالة معملية خلال قافلة حياة كريمة بقنا

وأضاف «الداودي» في بيان صحفي اليوم الجمعة، بأن القافلة الطبية شملت تقديم فحوصات معملية لعدد 56 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 77 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، معربا عن شكره وتقديره للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة فى القافلة والمشرفين عليها، مؤكداً اهتمام محافظ قنا بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه، وإعداد تقرير دورى لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية منهم.