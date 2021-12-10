«الأرصاد» تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار خفيفة وأجواء معتدلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود السبت طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

ويكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس الأحد يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما بالنسبة لطقس الإثنين، فمن المتوقع أن يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 13 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.