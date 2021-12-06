نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة».. ويحضر احتفالية «كير»

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، مركز ببا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورافقه خلالها مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

مشروع المجمع الخدمي بقرية قمبش

تفقد نائب محافظ بني سويف سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع المجمع الخدمي بقرية قمبش، ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى «جزيرة ببا، طنسا، هلية، صفط راشين، سدس الأمراء»، والذي سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري» بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على أهالي المجلس القروي.

كما تابع «سلامة»، الموقف التنفيذي وسير العمل في مشروع إنشاء مجمع قمبش الزراعي والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية بهبشين وتوابعها.

واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء المدرسة الرسمية للغات بقمبش «إنشاء جديد»، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 6.6 مليون جنيه على مساحة 480م، وتضم 14 فصلاً دراسياً بواقع «2 رياض أطفال و6 فصول ابتدائي و3 إعدادي و3 للثانوي العام» بجانب مكتبة ومعامل لغات وعلوم وقاعات أنشطة ومجالات وكمبيوتر وملعب ومصلى وغرفة طبيب ومكاتب إدارية وأمن وفراغ متعدد الأغراض، ضمن 29 مشروعاً يتم تنفيذه في قطاع التعليم بقرى مركز ببا.

احتفالية هيئة كير الدولية

على جانب آخر، أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لحضور الاحتفالية التي نظمتها هيئة كير الدولية، بمناسبة مرور 10 سنوات على تنفيذ مشروع «ألبان بلدنا».

وتضمنت الاحتفالية، استعراض مراحل المشروع، والتي بدأت بأول مركز لها بقرية الحلابية، ثم توسع المشروع بتأسيس 6 محطات تجميع بقرى «ابشنا، الحلابية، بني ماضي، باروط، النويرة، ببهبشين»، بالإضافة إلى 11 نقطة لتجميع ألبان.

وكان الهدف من أولى مراحل المشروع إدخال معدات متطورة تقنيا تضمن حليبا عالي الجودة، وبعد مرور 10 أشهر من التنفيذ، استطاعت مراكز التجميع الوصول إلى 5 أطنان يوميا بمقارنة بــ 200 كيلو يوميا في بداية المشروع.

فيما تم التركيز خلال باقي المراحل على زيادة الإنتاج وتحسين جودة الحليب من خلال تحسين الأعلاف والخدمات البيطرية وتحسين السلالات ونشر ممارسات الحلب الجيدة.