الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمس الأربعاء شهد ذروة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتعرضت البلاد لرياح قوية أثارت الرمال والأتربة في القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات الشرقية للبلاد، كما سقطت أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، لافتةً إلى أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع القادم.

اعتدال كامل في حركة الرياح اليوم

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ليلاس كفوزي مقدمة برنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر قناة extra news، أن البلاد ستشهد اليوم الخميس، اعتدالا كاملا في حركة الرياح على الأنحاء كافة واستقرارا تاما في الأحوال الجوية على المناطق كافة وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومحافظات الوجه البحري ومعتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد ومع غياب أشعة الشمس ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ويكون الطقس باردا على الأنحاء كافة.

فرص لسقوط أمطار يوما السبت والأحد

وواصلت منار غانم: «من الوارد سقوط أمطار على جنوب البلاد، حيث سيشهد يوما السبت والأحد القادمين فرص لسقوط أمطار على حلايب وشلاتين، لكنها ستكون خفيفة ولن تؤثر على أعمال الأنشطة الجوية، ويتبقى أسبوعان على انتهاء فصل الخريف وبالتالي قد تشهد البلاد بعض التقلبات الجوية خلال هذه الفترة».