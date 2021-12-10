إنشاء وإحلال وتجديد 44 مدرسة بكفر الشيخ بـ280 مليون جنيه خلال عام

أكد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، على أن الدولة تحرص على إنشاء المدارس بمحافظات الجمهورية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقليل الكثافة، وكان لمحافظة كفر الشيخ نصيب كبير في إنشاء المدارس الجديدة، إضافة لإحلال وتجديد عدد أخر، لتقليل الكثافة بالفصول، فتم إنشاء وإحلال وتجديد 44 مدرسة خلال عام حتى ديسمبر 2021، تضم 627 فصلاً، بتكلفة 280 مليون جنيه.

محافظ كفر الشيخ: جار إنشاء 60 مدرسة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً أن هناك اهتماما كبيرا بالعملية التعليمية.

وتابع، وبدأ إنشاء المدارس من خلال هيئة الأبنية التعليمية في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ الأول من يوليو 2014م حتى ديسمبر 2021، فتم إنشاء 270 مدرسة، تضم 3430 فصلا، قللت الكثافة بنسبة 30%، ومازالت المحافظة تشهد إقامة وإحلال وتجديد 60 مدرسة سيتم افتتاحها تباعا، بإشراف المهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

افتتاح عدد كبير من المدارس

يذكر أنه جرى افتتاح عدد كبير من المدارس تباعا وذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ والذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام، وأكد محافظ الإقليم، على أن إقامة المشروعات التنموية هدفها تحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.