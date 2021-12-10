إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري حيث قامت من خلال «حي جنوب» برفع معدات الجاك هامر أعلى العقارات والبدء في إزالة العقارات المتعارضة بنطاق منطقة محمد مهدي، وذلك بعد تعويض قاطنيها المستحقين لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.

مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة الذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.