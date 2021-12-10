رئيس التحرير

محمود مسلم

إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري في الجيزة

تعويض قاطنيها المستحقين

كتب:

الوطن
06:13 م | الجمعة 10 ديسمبر 2021
تطوير الطريق الدائري

تطوير الطريق الدائري

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري حيث قامت من خلال «حي جنوب» برفع معدات الجاك هامر أعلى العقارات والبدء في إزالة العقارات المتعارضة بنطاق منطقة محمد مهدي، وذلك بعد تعويض قاطنيها المستحقين لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال. 

مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة الذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

اقرأ المزيد:

الوزير: كوبري المنيب هيكون 8 حارات بكل اتجاه بعد تطوير الطريق الدائري

وزير النقل: انتهاء تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأوتوستراد بالكامل

تعرف على الطرق البديلة في القاهرة بسبب تطوير الطريق الدائري 

غلق جزئي بتقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري في الجيزة لمدة يومين

الطرق والكباري تكشف مصير مواقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري: كلها هتتلغي