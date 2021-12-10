مصرع زوجين وإصابة سائق توك توك بحادث تصادم على طريق المنزلة بالدقهلية

لقي زوجان مصرعهما في محافظة الدقهلية اليوم، وأصيب سائق توك توك في حادث تصادم وقع بين توك توك كانوا يستقلونه وسيارة أجرة على طريق «الجمالية - المنزلة».

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق المنزلة

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة أجرة ووجود متوفين ومصاب.

مصرع زوجين وإصابة سائق توك توك

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع زوج ويدعى «أحمد. أ. ا»، ومقيم بالجمالية وزوجته «هبة .ا .س»، وإصابة قائد التوك التوك بكسر في الساعد الأيمن.

وبالفحص تبين أن الزوجين كانا يستقلان توك توك على طريق «الجمالية – المنزلة» واصطدم التوك توك بسيارة أجرة بالمواجهة مما أدى إلى مصرعهما في الحال، وإصابة سائق التوك توك.

جرى نقل الجثمانين إلى مستشفى المنزلة المركزي، والتحفظ على السيارة الأجرة بعد فرار سائقها عقب الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.