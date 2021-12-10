مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم مروع بالفيوم

رغم برودة الجو والصقيع، وقف سائق توك توك على مدخل قرية العجميين من طريق أبشواي السياحي، ينتظر المارة لنقلهم إلى داخل القرية ليتمكن من توفير قوت يومه هو وأبناؤه، وبينما وجد عدداً من الركاب، اصطدمت به سيارة نقل «ثلاجة» ودهسته هو والركاب ليلقى قائد التروسيكل وسائق السيارة مصرعهما على الفور وتتشوه جثتيهما، بينما أُصيب اثنين آخرين بإصابات طفيفة، ونجيا من الموت بأعجوبة، حيث كان أحدهما واقفا على الطريق ليستقل توك توك، والثاني ينتظر سيارة، وأصيب كليهما بكسور متفرقة بالقدمين وسحجات وكدمات باليدين.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العجميين، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل «ثلاجة» وتوك توك، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة أبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وجرى معاينة موقع الحادث، وتبينّ أنّ سائق السيارة كان يقود بسرعة جنونية وغفلت عيناه خلال القيادة فاصطدم بالتوك توك وسحقه هو وقائده في حادث مروع رصدته كاميرا المراقبة المتواجدة في أحد المحال التجارية بالمنطقة.

نقل الجثث والمصابين للمستشفى

واستدعت الشرطة سيارات الإسعاف، حيث تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما بمقابر أسرتهما، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.