الكشف على 725 مواطنا خلال قافلة «عنيك في عنينا» بكفر دمنهور بالغربية

شهدت قرية كفر دمنهور مركز زفتى، تنفيذ قافلة مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

الكشف على 725 مواطنا خلال القافلة

وجرى الكشف خلال القافلة على 725 مواطنا، وتوفير النظارات الطبية لـ 269 مواطنا، وكذلك تقديم العلاج اللازم بالمجان لـ 318 مواطنا، كما تم تحويل 136 مريضا في حاجة إلى عمليات عاجلة حيث سيتم إجراء العمليات بالمجان.

محافظ الغربية يشيد بمبادرات العلاج

وأشار محافظ الغربية في بيان إلى أن مبادرة «عنيك في عنينا» تهدف للكشف عن أمراض العيون وإجراء العمليات اللازمة بالمجان وذلك بالقرى الأكثر احتياجاً، مشيداً بمثل تلك المبادرات التي تهتم بتوفير العلاج اللائق للمواطنين غير القادرين في ظل الجمهورية الجديدة.