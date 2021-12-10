الأرصاد: فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والدلتا بداية من الإثنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد اليوم ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة حتى يوم الأحد المقبل، بما يتراوح بين درجتين و4 درجات على الأنحاء كافة، بسبب تأثر مصر بكتل هوائية جنوبية شرقية، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، موضحة أن فرص سقوط الأمطار حتى يوم الأحد ستكون على مناطق من أقصى جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين بداية من غد السبت، لكنها ستكون خفيفة، وبداية من يوم الإثنين القادم ستعود فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الدلتا.

طقس معتدل على السواحل الشمالية

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى مقدمة برنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر قناة extra news، أن الطقس يكون معتدلا على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للحرارة على محافظات جنوب النهار في فترة النهار مع سطوع أشعة الشمس.

10 درجات فارق بين العظمى والصغرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «مع غياب فترات الليل ومع سطوع أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ وملموس وهناك فارق بين بينها وخلال ساعات النهار بواقع 10 درجات ويزيد».

لا تنخدعوا في طقس النهار وارتدوا ملابس شتوية

وواصلت غانم: «نحذر المواطنين بألا ينخدعوا بالطقس الدافئ خلال فترة النهار، لأن الطقس يكون شديد البرودة ليلا، وبالتالي يجب أن نرتدي الملابس الشتوية خلال ساعات النهار والليل».

وأوضحت أن الاستقرار في الحالة الجوية أدى إلى ظهور للشبورة المائية نتيجة الاستقرار في ساعات الصباح الباكر، لكنها تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس في الساعة السابعة صباحا ولن تؤثر على حالة المرور.