أشهر إطلالات شيرين عبدالوهاب قبل حلق شعرها «زيرو»

دائما هناك إطلالات مختلفة في ظهور شيرين عبدالوهاب، فكانت في البداية تظهر بقصة (ألا جرسون)، خلال الدويتو الأول لها مع محمد محي، ثم التزمت بنفس القصة بكليبها الأول مع تامر حسني، ومن بعدها أصبحت تفاجئ جمهورها بقصات شعر مختلفة، وخلال السطور التالية سوف نسرد لكم أبرز إطلالات شيرين.

قصة شعر (ألا جرسون)

الظهور الأول لشيرين مع محمد محي، عام 2001، في دويتو (بحبك)، كان بشعر قصير (ألا جرسون)، ومن ثم ظلت بنفس المظهر في ألبومها الشهير مع تامر حسني تحت اسم (فري مكس)، وأيضا ألبومها الأول (جرح تاني).

وكان مظهر شيرين عبدالوهاب الثاني، حينما قررت إطلاق شعرها وتغيير لونه إلى اللون البني عند إطلاق ألبوم (لازم أعيش).

وقامت شيرين بظهور في أغنية (صبري قليل) بشعر ملون قصير.

أول ظهور لـ شيرين بشعر طويل

وظهرت شيرين لأول مرة، بـ إطلالة شعر طويل، خلال إصدار ألبوم (بطمنك)، عام 2008، باللون الأسود.

وظهرت الفنانة بإطلالة أخرى جديدة خلال إطلاق ألبوم (حبيت)، حيث ظهرت بشعر طويل ملون عام 2009، وظهرت بالكليب الرسمي أيضا بشعر طويل منسدل.

لم يتغير شكل شيرين عبدالوهاب كثيرا خلال إطلالتها في ألبوم (إسأل عليا)، عام 2012، حيث أطلت بشعر طويل مائل إلى اللون البني أيضا.

كما اختارت شيرين أكثر من مظهر في الفيديو الكليب لأغاني ألبوم (أنا كتير) عام 2014، وأغلبها كانت ذات شعر ملموم.

تشابهت إطلالة شيرين في ألبوم (نساي) عام 2018، بنفس مظهر كليب (أسأل عليا) عام 2012، مع اختلاف قصات الشعر، وأيضا قامت بتغميق لون الشعر أكثر.

الفنانة الأكثر جرأة

تهتم شيرين عبدالوهاب دائما بالتأنق في الملابس والأزياء، ودائما تبهر الجمهور بإطلالتها المميزة، وتحب التغيير ولديها جرأة غير مسبوق تواجدها بفنانة أخرى، حيث إن أغانيها دائما تعبر عن قوتها.

لم يستطيع العديد من الفنانات فعل ما فعلته شيرين، وهو الظهور بـ أول حفلاتها بعد إعلان طلاقها وهي متخلية عن أحد أهم مظاهر الجمال للسيدات وهو الشعر، حيث قامت بحلقه كليا.