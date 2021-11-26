عاجل.. مصرع 4 وإصابة طفلة في دهس سيارة نقل لـ«توك توك» بالدقهلية
كتب:
صالح رمضان
05:48 م | الجمعة 26 نوفمبر 2021
حادث تصادم - أرشيفية
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيبت طفلة في محافظة الدقهلية اليوم، على طريق «درين – تيرة» مركز نبروه، بعد أن صدمتهم سيارة نقل «جامبو» أثناء استقلالهم «توك توك»، وهو ما تسبب في مصرع 4 منهم وإصابة طفلة، وجرى نقلهم غلي مستشفى نبروه المركزي.
بلاغ بوقوع حادث تصادم
تبلغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل « جامبو» مما تسبب في وقوع ضحايا وإصابات.
هرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع كل من: محمد السعيد مصطفى 35 سنة، ورشا محمد أبو ريا 38 سنة، ومنى مرعي عبد الحفيظ 30 سنة، وإسلام محمد سلام 21 سنة، وأصيبت في الحادث ياسمين خيري جمعة 3 سنوات، وجرى تحويلها من مستشفى نبروه المركزي إلى مستشفى المنصورة الدولي ووضعها في العناية المركزة.
شهود عيان: الجامبو دهست الـ«توك توك»
وأكد شهود العيان أن الحادث وقع نتيجة دهس السيارة النقل الجامبو للضحايا على طريق «تيرة – درين»، والذين كانوا يستقلون «توك توك»، عائدين من مدينة نبروه.
وأوضح أحد الأهالي أن الضحايا جميعهم يسكنون في أحد شوارع قرية «تيرة» وجميعهم جيران وأقارب، وأن حالة الطفلة سيئة وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وجاري استخراج تصاريح الدفن لتشييع جنازة ضحايا الحادث
وتحرر عن ذلك محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت رئاسة مركز ومدينة نبروه إلى مكان الحادث لإزالة آثاره وفتح الطريق.