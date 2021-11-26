عاجل.. مصرع 4 وإصابة طفلة في دهس سيارة نقل لـ«توك توك» بالدقهلية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيبت طفلة في محافظة الدقهلية اليوم، على طريق «درين – تيرة» مركز نبروه، بعد أن صدمتهم سيارة نقل «جامبو» أثناء استقلالهم «توك توك»، وهو ما تسبب في مصرع 4 منهم وإصابة طفلة، وجرى نقلهم غلي مستشفى نبروه المركزي.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تبلغ لمأمور مركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل « جامبو» مما تسبب في وقوع ضحايا وإصابات.

هرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع كل من: محمد السعيد مصطفى 35 سنة، ورشا محمد أبو ريا 38 سنة، ومنى مرعي عبد الحفيظ 30 سنة، وإسلام محمد سلام 21 سنة، وأصيبت في الحادث ياسمين خيري جمعة 3 سنوات، وجرى تحويلها من مستشفى نبروه المركزي إلى مستشفى المنصورة الدولي ووضعها في العناية المركزة.

شهود عيان: الجامبو دهست الـ«توك توك»

وأكد شهود العيان أن الحادث وقع نتيجة دهس السيارة النقل الجامبو للضحايا على طريق «تيرة – درين»، ‏والذين كانوا يستقلون «توك توك»، عائدين من مدينة نبروه.

وأوضح أحد الأهالي أن الضحايا جميعهم يسكنون في أحد شوارع قرية «تيرة» وجميعهم جيران ‏وأقارب، وأن حالة الطفلة سيئة وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج ‏اللازم، وجاري استخراج تصاريح الدفن لتشييع جنازة ضحايا الحادث

وتحرر عن ذلك محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتقلت رئاسة مركز ومدينة نبروه إلى مكان الحادث لإزالة آثاره وفتح الطريق.