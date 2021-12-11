دير سانت كاترين يستقبل 1500 سائح بعد إغلاق 3 أيام

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم السبت، إن دير سانت كاترين فتح أبوابه أمام الزوار منذ أمس الجمعة بعد إغلاق دام ثلاثة أيام بسبب احتفالات الدير بذكرى استشهاد القديسة كاترين الذي بدأ الثلاثاء الماضي وانتهي أول أمس الخميس.

وذكر «العناني»، في تصريح خاص، أن إدارة الدير نشرت بيانا رسميا بمواعيد إغلاق وفتح الدير أمام السياح، مشيرا إلى أن الاحتفالات جرت وسط إجراءات أمنية، واقتصرت على رهبان الدير فقط بسبب جائحة كورونا.

1500 سائح زاروا الدير

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن الدير استقبل أمس قرابة 1500 سائح، والذين يزورون الدير في نهاية رحلتهم، حيث يقومون بالمبيت فوق قمة جبل موسي وفي الصباح يقومون بزيارة الدير ثم العودة إلى شرم الشيخ أو دهب أو طابا.

وقال إنه نظرا لأهمية الدير وُضعت خطة تطوير المدخل ضمن مشروع التجلي الأعظم الذي ينفذ في الوقت الحالي، ويجري عمل طرق مخصصة تسهل صعود الجبل وتمنع التكدس أمام مدخل الدير، ومن المقرر تخصيص أماكن للجمالة، وأماكن انتظار سيارات، وسيارات بالكهرباء لنقل كبار السن إلى الدير.

تفويج السياح

وقال الشيخ سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب، إنه التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأسبوع الماضي، وعرض عليه أن يكون تفويج السياح من القادمين من دير سانت كاترين كل نصف ساعة، حتي لا يتأذى السياح من طول فترة الانتظار أمام كمين النبي صالح، وبالتالي توفير الوقت والجهد للسياح، موضحاً أن تفويج السياح يأخذ فترات طويلة وهو ما يشعر السائح بالضيق.

والتفويج يعني قيام السيارات بالسفر عن طريق مجموعات، وتقوم مديرية أمن جنوب سيناء باصطحاب الأفواج السياحية بسيارات تأمين.