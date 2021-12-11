وصول سيارة محملة بشتلات الزيتون للشيخ زويد لتوزيعها على الأهالي

وصلت سيارة محملة بشتلات زيتون إلى مدينة الشيخ زويد، تمهيدا لزراعتها خلال المرحلة المقبلة بقرى جنوب المدينة بعد عودة الأهالي إليها.

وقال إيهاب بكير، سكرتير رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في تصريح لـ«الوطن»، أن سيارة تحمل شتلات زيتون وصلت المدينة، وتم التنسيق لتوزيعها بالمجان على أهالي القرى لإعادة زراعة المنطقة بأشجار الزيتون.

5 محولات كهربائية جديدة في قرية أبو العراج

وأضاف «بكير»، أن مجلس مدينة الشيخ زويد يعمل طوال الفترة الماضية والحالية على إعادة جميع الخدمات للقرى، مشيرا إلى توزيع أكثر من 20 خزان مياه لأهالي قرية أبو العراج، وفتح الطرق وإزالة السواتر الرملية المعيقة لحركة الأهالي، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتركيب 5 محولات جديدة في قرية أبو العراج ومحولين في حي أبو رفاعي، فضلا عن إعادة هيكلة أسلاك الكهرباء في حيي أبو فرج وأبو زيتون غرب المدينة، علاوة على توفير سيارات «فنطاس» مياه عملاقة لتعبئة الخزانات الكبيرة بالقرى لأهالي تلك المناطق.

وقال سليمان أبو بخيت رياشات، أحد أهالي الشيخ زويد لـ«الوطن»، إنه تبرع بسيارتين محملتين بشتلات زيتون لأهالي القرى بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد، موضحا أن المكان يحتاج إلى عدة سيارات محملة بهذه الشتلات، خاصة أن الزيتون هو المحصول الأكثر أهمية عند أهالي القرى، كما أنه سهل الزراعة والرعاية.

«شوشة»: عودة الخدمات لقرى الشيخ زويد

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن مهمة المحافظة والمديريات في الوقت الحالي تتركز في عودة جميع الخدمات لأهالي القرى، جنبا الى جنب لما تقوم به الدولة من عمليات بناء وإنشاء طرق جديدة حيوية هامة، تربط المدن والقرى بشكل راق وحضاري.