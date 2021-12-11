رئيس التحرير

محمود مسلم

فنانات حلقن شعرهن.. بينهم الهندية جايا بتشاريا وآخرهن شيرين عبدالوهاب

منهن السوريتان جيانا وسوزان سكاف من أجل مصداقية العمل الفني

كتب:

شيماء رستم
06:27 ص | السبت 11 ديسمبر 2021
شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ساعات قليلة من انطلاق حفلها بالإمارات، وظهورها بإطلالة غريبة على جمهورها، حيث ظهرت حليقة الشعر، ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز الفنانات حول العالم اللائي قمن بحلق شعرهن.

فاجأت الفنانة شيرين، المتابعين بأول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، بشعر محلوق، وشاركت صورة مع منظم الحفلة قبل بدء الحفل بدقائق بهذا المظهر غير المسبوق لها، حيث إنها كانت تقوم بتقصير شعرها بقصة «آلا جرسون»، لكن أول مرة تقوم بحلق شعرها كليا بهذه الطريقة.

وكانت أعلنت شيرين، مؤخرا انفصالها عن حسام حبيب، وكانت من أبرز تصريحاتها، إنها أصبحت غير محتلة، وتقوم ببناء شيرين الجديدة، كما قامت بإطلاق أغنية «كلها غيرانة»، من خلال شركة روتانا، بينما تم تسريب أغنيتين أخرتين «ملكش مكان، والقماص».

السوريتان جيانا وسوزان سكاف من أجل مصداقية العمل الفني

وهناك العديد من الفنانات حول العالم قمن بحلق شعرهن من أجل أعمال فنية وتم وصفهن بالشجاعة، ومن أبرزهن الفنانة السورية، جيانا، التي قامت بحلق شعرها من أجل مسلسل «خاتون» في دور خديجة.

يتذكر الجميع الفنانة السورية سوزان سكاف، التي حلقت شعرها من أجل مسلسل (حائرات)، لكنها كانت تبكي بشدة.

الهندية جايا بتشاريا: دعم الفقراء ووفاء النذر

كما قامت الفنانة الهندية جايا بتشاريا، التي كانت تقوم بدور الجدة في مسلسل (سلسلة العلاقات المتغيرة 2) بحلق شعرها منذ عامين، عقب عرض المسلسل، تضامنا مع الفقراء، بجانب وفائها بنذر ما، حيث من عادات السيدات الهنديات حلق شعرهن إذا طلبن أمرا من معبودهن وتحقق.

اقرأ المزيد:

شيرين تداعب جمهورها بعد ظهورها حليقة الرأس.. إيه رأيكم في اللوك الجديد

شيرين تحلق شعرها بعد انفصالها عن حسام حبيب: «بقيت سنجل» (فيديو)

أول رسالة من شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق: «أنا جامدة متخافوش عليا»

«حسام حبيب» يلفت أنظار متابعيه بعد انفصاله عن شيرين: أغنية وزيارة فنية

تفاصيل أول ألبوم لـ حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبدالوهاب

الجمهور يستعد بـ«شيرين في أبو ظبي» قبل ساعات من حفلها بالإمارات

شيرين رضا لـ«الطفل الباكي»: آسفة يا ابني إن مفيش رحمة في قلوب أهلك

الجمهور يبحث عن سبب طلاق شيرين وحسام حبيب: «تسريبات والده»