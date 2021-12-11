فنانات حلقن شعرهن.. بينهم الهندية جايا بتشاريا وآخرهن شيرين عبدالوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، محركات البحث وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ساعات قليلة من انطلاق حفلها بالإمارات، وظهورها بإطلالة غريبة على جمهورها، حيث ظهرت حليقة الشعر، ويستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز الفنانات حول العالم اللائي قمن بحلق شعرهن.

فاجأت الفنانة شيرين، المتابعين بأول ظهور لها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، بشعر محلوق، وشاركت صورة مع منظم الحفلة قبل بدء الحفل بدقائق بهذا المظهر غير المسبوق لها، حيث إنها كانت تقوم بتقصير شعرها بقصة «آلا جرسون»، لكن أول مرة تقوم بحلق شعرها كليا بهذه الطريقة.

وكانت أعلنت شيرين، مؤخرا انفصالها عن حسام حبيب، وكانت من أبرز تصريحاتها، إنها أصبحت غير محتلة، وتقوم ببناء شيرين الجديدة، كما قامت بإطلاق أغنية «كلها غيرانة»، من خلال شركة روتانا، بينما تم تسريب أغنيتين أخرتين «ملكش مكان، والقماص».

السوريتان جيانا وسوزان سكاف من أجل مصداقية العمل الفني

وهناك العديد من الفنانات حول العالم قمن بحلق شعرهن من أجل أعمال فنية وتم وصفهن بالشجاعة، ومن أبرزهن الفنانة السورية، جيانا، التي قامت بحلق شعرها من أجل مسلسل «خاتون» في دور خديجة.

يتذكر الجميع الفنانة السورية سوزان سكاف، التي حلقت شعرها من أجل مسلسل (حائرات)، لكنها كانت تبكي بشدة.

الهندية جايا بتشاريا: دعم الفقراء ووفاء النذر

كما قامت الفنانة الهندية جايا بتشاريا، التي كانت تقوم بدور الجدة في مسلسل (سلسلة العلاقات المتغيرة 2) بحلق شعرها منذ عامين، عقب عرض المسلسل، تضامنا مع الفقراء، بجانب وفائها بنذر ما، حيث من عادات السيدات الهنديات حلق شعرهن إذا طلبن أمرا من معبودهن وتحقق.