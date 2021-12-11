مصري يفوز بجائزة النجم الصاعد العالمية في قطاع الطاقة: فخر وشرف لي

فاز الدكتور وائل حامد عبد المعطي بجائزة النجم الصاعد العالمية 2021 الذي يعد أول عربي يحصل على الجائزة منذ انطلاقها، حيث أعلنت وكالة ستاندر اند بورز جلوبال بلاتس الأمريكية الشهيرة فوزه بالجائزة التي تم تخصيصها للشباب المتميز في التخطيط ووضع الاستراتيجيات المعقدة مع تحقيق نتائج واضحة ودقيقة، وذلك ضمن جوائز المؤسسة العالمية المخصصة للأفراد المتميزين في قطاع الطاقة على مستوى العالم خلال عام 2021.

ويعمل «عبد المعطي»، خبيرا في شؤون الغاز في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، حيث نجح في تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يساهم به الغاز الطبيعي والهيدروجين في تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن عبد المعطي هو شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في مجال الطاقة عالمياً، وهو الألمع في مجاله وتوقعت لجنة التحكيم أن يستمر نجم عبد المعطي في الصعود في مجال تحول الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

ومن جانبه قال عبد المعطي لـ «الوطن»، فخور بهذه الجائزة وبمنحي شرف الحصول عليها، مؤكدا أن هناك دورا وأهمية كبيرة للغاز الطبيعي باعتباره عنصر أساسي في عملية تحول الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، ومؤخرا وبعد ظهور «الهيدروجين» أصبح هناك حل جديد تم إضافته إلى الحلول الدولية للحد من انبعاثات الكربون.

زيادة في الطلب على الهيدروجين

وأضاف أنه في الوقت الحالي يتجه العالم كله نحو الهيدروجين والتعرف عليه ودراسته ومعرفة التحديات التي تواجهه والفرص المأمولة للإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين ضمن نظام الطاقة العالمي، موضحا أنه سيكون هناك زيادة في الطلب على الهيدروجين خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه في عام 2050 سيزداد الطلب على الهيدروجين بنحو 9 أمثال الطلب العالمي في الوقت الحالي.