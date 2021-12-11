تفاصيل القبض على أكبر تجار مخدرات بحوزتهم 3 كيلو شابو بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بالتنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على 3 أشخاص من أكبر تجار المخدرات بجنوب المحافظة، وضبط بحوزتهم 3 كيلو من مخدر الشابو بلغت قيمتها حوالى 6 ملايين جنيه، كما ضبط بحوزتهم مبلغ 55 ألف جنية وطبنجة وسيارة تستخدم لتروج بضاعتهم.

اعتراف المتهمين بتجارة المخدرات

واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع، السيارة لترويج بضاعتهم على زبائنهم، وبعرضهم على النيابة العامة بمركز البلينا جنوب سوهاج، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني.

وتعود بداية الواقعة لمعلومات تلقاها المقدم أحمد المشنب، رئيس فرع مكافحة المخدرات بسوهاج، بقيام تشكيل عصابي تخصص في تجارة مخدر الشابو في جلب كمية كبيرة من المخدر والاستعداد لترويجها على زبائنهم بدائرة مركز البلينا.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قرر استصدار الإذن من النيابة العامة، وسرعة ضبط المتحري عنهم، بمشاركة ضباط مباحث مركز البلينا، بإشراف العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية.

وتم إعداد مأمورية لضبط المتهمين ونشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بدائرة مركز البلينا، وتبين أنهم كل من «خليفة. خ» 55 عاما عامل يقيم دائرة مركز البلينا، ونجله، «محمد. خ» 26 عاما، عامل و«حسام. ع»، 23 عاما عامل.

3 لفافات من مخدر الشابو بـ6 ملايين جنيه

وعثر بحوزة المتهمين على 3 لفافات من مخدر الشابو بلغ وزنهم 3 كيلو جرام، بقيمة حوالى 6 ملايين جنيه، وضبط بحوزتهم مبلغ 55 ألف جنيه، وطبنجة، وعدد من الطلقات، و3 هواتف، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.