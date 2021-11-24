التموين توجه رسالة للمواطنين عن أسعار السلع التموينية للفترة المقبلة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عدم وجود أي اتجاه لدى الوزارة لتحريك أسعار السلع التموينية خلال الفترة الحالية، أسباب استقرار أسعار السلع الأساسية في مصر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد رغم ارتفاعها عالميًا، إذ ذكر أنه عندما حدثت جائحة كورونا بدأت الصناعة وجميع المصانع على مستوى كوكب الأرض تقليص الإنتاج، «الناس مبقتش تروح المصانع، سلاسل الإمداد ومدخلات السلع تأثرت بل وتوقفت، بعض الموانئ أيضًا اتخذت من الإجراءات الاحترازية ما جعلها تتوقف نهائي، العالم كله كان شبه متوقف، وأصبحت كل دولة قافله على نفسها».

التموين تطمأن المواطنين حول موقف أسعار السلع التموينية

وأضاف «عشماوي»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أنه لو لم تكن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لـ6 شهور، لكنا شاهدنا كثيرا من النقص في السلع، «السوق البريطاني والفرنسي والأمريكاني عانوا من قصور في بعض السلع، كانت هناك أسواق وسوبر ماركت ومتاجر فارغة، كنا ممكن نشهد تحركات سعرية، لكن لم نشهد أي تحركات سعرية في السلع الأساسية، ونجحنا في مجابهة أزمة كورونا».

توجد دول متأثرة بجائحة كورونا حتى الآن

وأوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك دولًا متأثرة من جائحة كورونا حتى الآن، كما أن معدل النمو في الدول المتقدمة انخفض والخدمات تأثرت سلبًا، بينما الاقتصاد المصري كان من ضمن ثلاث اقتصاديات نموًا في العالم في أزمة كورونا، « إحنا والصين وفيتنام، العالم يتجه شرقًا، معدلات النمو للاقتصاديات العالمية هتكون في شرق أسيا، الصين النهاردة أجمالي الناتج المحلي يصل لـ 15 تريليون دولار، أمريكا 22 تريليون جولار، خلال كام سنة الصين ستتعدى أمريكا، احنا مقبلون على نظام اقتصادي جديد».