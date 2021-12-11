«التعليم» توجه المدارس بتشكيل وحدات الإحصاء والمراجعة قبل الامتحانات

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس بضرورة تشكيل وحدة المعلومات والإحصاء، في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها اعتبارًا من شهر يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوحدات تتولى تسجيل كافة البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالطلاب وموقفهم من سداد المصروفات الدراسية على موقعها الإلكتروني الرسمي.

تعليمات بتسجيل الغياب لجميع الطلاب والفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

وأضافت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن وحدة المعلومات والإحصاء تتولى تسجيل الغياب لجميع الطلاب والفئات المعفاة من المصروفات الدراسية وتسجيل إحداثيات الموقع الجغرافي للمدرسة، موضحة أن هذه الأعمال تتطلب عملا متواصلا من مسئولي وحدة المعلومات بالمدرسة بجانب عملهم الأصلي.

«عبدالتواب»: انتهينا من توصيل أجهزة التابلت بالمنظومة الإلكترونية

وفي سياق متصل، قال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات طلاب الصف الأول الثانوي، وتوصيل أجهزة التابلت الخاصة بهم على المنظومة الإلكترونية، موضحًا أنه يمكن للطالب الآن متابعة المنصات التعليمية المختلفة التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم توصيل مدارس المرحلة الثانوية بخدمة الإنترنت، موضحًا أن المديرية حرصت على الاستعداد الجيد للامتحانات بالتنسيق مع فريق التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية، والتأكد من توفير خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة.

الخميس آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة التنبيه على طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات الإلكترونية، موضحة أن وحدات المعلومات والإحصاء وفرق التطوير التكنولوجي المشكلة بالمدارس تساعد على ذلك وأخر موعد لذلك هو يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر الجاري.