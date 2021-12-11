أسماء 10 مصابين في انقلاب ميكروباص بالساحل الشمالي

وقع اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، حالتهم ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

أسماء المصابين في حادث العلمين

وتنشر «الوطن» أسماء وحالات جميع المصابين في حادث انقلاب الميكروباص، اليوم السبت، في الساحل الشمالي، وهم كالتالي مصطفى محمد السيد، 23 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه خلع بالكتف الأيمن، وكدمات وسحجات بالجسم، وياسر رمضان أحمد، 32 سنة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد إسماعيل أحمد، 26 سنة، مصاب بكدمة شديدة بالظهر، وكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد سمير كراز، 19 سنة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وسعد محمد سليمان، 24 سنة، مصاب باشتباة كسر بالذراع الأيسر، وعيد محمد عبدالرازق، 27 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب أحمد عبدالحليم سليمان، 30 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحسن عبدالهادي حسنين، 41 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وكدمات وسحجات بالجسم، وسمير عبدالحليم سليمان، 34 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعبدالكريم عاصم صبحي، 31 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

معاينة حادث ميكروباص الساحل الشمالي

وأجرى ضباط الإدارة العامة للمرور معاينة لحادث ميكروباص الساحل الشمالي عقب إنقلابة في منطقة العلمين، وتبين أن أن جميع المصابين من محافظة البحيرة، وهم عمال وحرفيين يعملون في مدينة العلمين الجديدة، وجاري رفع تقرير بأسباب وقوع الحادث، للنيابة العامة، والتى تولت التحقيق.