ضبط شاي مغشوش في حملة بالفشن ببني سويف 

في إطار توجيهات الدكتورمحمدهانى غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ،والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

وتبين من التقرير الذي أعده وكيل وزارة الصحة"د.محمد يوسف عبد الخالق"الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية أحمد حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع على اختلاف أشكالها وأنواعها ،حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية" بالتنسيق والاشتراك مع الجهات المعنية من التموين بالتفتيش أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات الغذائية

حيث تمكن مكتل مراقبة الأغذية بإدارة الفشن الصحية بالتحفظ على 11 كيلوجم شاي مغشوش بإجمالي 264 عبوة "زنة العبوة 140جم" ، إذ تبين أنه شاي لماركة شهيرة لنوع من أنواع الشاي الشهيرة " شاي العروسة "، حيث تبين عدم وجود علامة مائية على العبوة وأن تاريخ الإنتاج مطبوع وليس محفوراً مع اختلاف خواص النوع المضبوط عن الأصلى من حيث اللون والنكهة ، وتم تحرير المحضر وتم التحفظ علي المضبوطات بمكتب مراقبة الاغذيه بالاداره ، وقد شارك في الحملة : الأستاذ محمد محمود أحمد مراقب أول أغذية ، الأستاذ حمدي عاشور مفتش أغذية ، الأستاذ محمد جابر شريف مفتش تموين