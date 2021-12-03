«تموين قنا» تحرر 747 محضر بيع سلع منتهية الصلاحية خلال نوفمبر الماضي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، حملات مكثفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة، مما أسفر عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، فضلا عن تحرير 747 محضر مخالفة خلال شهر نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك وفق توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بشن حملات مستمرة لضبط السوق والسلع المنتهية الصلاحية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

تفاصيل حملات تموين قنا

من جانبه أوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن السلع التموينية التي تم ضبطها شملت 1500 عبوة ملح طعام، 780 كيلو أرز، طن و20 كيلو سكر، 8 أطنان و734 كيلو دقيق فاخر، بالإضافة إلى 120 كيلو سمن نباتي، 733 كيلو مصنعات غذائية متنوعة، كما شملت المضبوطات 327 كيلو من اللحوم المتنوعة، 460 كيلو سمك، 14 عبوة مسحوق غسيل، 38 صنف أدوية بيطرية، 2 طن و481 كيلو علف حيواني، 12 أسطوانة مواد بترولية، 8 قطع سيارات، 6 قطع ملابس، 47 عبوة أدوات عمارة.

تحرير 225 محضرا ضد المخابز

وأضاف «السيد»، أن إدارة الرقابة التموينية بقنا، نجحت في تحرير 747 محضرا بواقع 225 محضرا للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، و522 محضرا متنوعا للأسواق، من بينها عدد 3 محاضر لمخابز بدون ترخيص، و10 محاضر عدم صلاحية، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.