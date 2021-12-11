جنازة مهيبة لضحية الغدر في الدقهلية.. تدخل لحل خلاف على ثمن الجبنة

شيع الآلاف من أهالي مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، مساء الجمعة، جثمان الشاب محمد محمد عبدالحميد علي جبر، 29 سنة، سائق ومقيم شارع البدرنة بندر الكردي، والذي لقى مصرعه بطعنة بسكين من صاحب سوبر ماركت عندما تدخل لفض مشادة كلامية وقعت بين نجل عمه والذي يعمل في تجارة منتجات الألبان، وبين المتهم صاحب السوبر ماركت، للخلاف على ثمن «الجبنة»، فاستل المتهم سكينا وطعن الضحية، مما تسبب في إصابته ‏بجرح شبه نافذ واشتباه نزيف داخلي بالصدر من الجهة اليسرى، وتوفي أثناء ‏تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وصول جنازة الشاب بعد الانتهاء من التشريح

تجمع أهالي مدينة الكردي، لاستقبال جثمان المتوفي بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأخذوا يرددون عند وصول الجثمان عبارات «لا إله إلا الله»، وأدوا صلاة الجنازة عليه، وتوجهوا به إلى مقابر المدينة وسط حالة من الحزن الشديد بين أهله وجيرانه وأصدقائه.

عم الضحية: الدكتور قال لي ربنا يعوض عليكم

وقال حسين علي، عم المتوفي، إن ابن شقيقه أخذ طعنة غدر من صاحب سوبر ماركت، بعدما تدخل لحل خلاف بين التاجر وابن عمه، مضيفا «لما عرفت جريت على مستشفى ميت سلسيل المركزي، رأيت محمد، وهو بين الحياة والموت، وسألت أحد الأطباء عن حالته وكان رده (عليه العوض)، وكتب الطبيب تحويل ابن أخي إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، إلا أنه قبل أن تصل به سيارة الإسعاف إلى مدينة منية النصر، توفي وهو في الإسعاف، فتوجه به السائق إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منية النصر».

وطالب عم المتوفي في تصريح لـ«الوطن»، بحق ابن أخيه والقصاص من الجاني، مؤكدا أن الضحية كان يتمتع بأخلاق طيبة معروف بها بين أبناء مدينته، ولم يكون له أي خلاف مع أحد، وكانت نيته خيرا فأخذ طعنة غدر من المتهم.

نجل عم المتوفي يروى تفاصيل الحادث بمحضر الشرطة

وبسؤال المدعو «علي حسين علي علي جبر»، 19 ‏سنة، عامل بمحل ألبان ومقيم البدرنة بندر الكردي‎ ‎، في محضر الشرطة، أكد أنه حال ذهابه ‏وبرفقته نجل عمه المتوفي إلى المتهم « محمد ح. م.»، 37 سنة، صاحب محل سوبر ماركت ‏بجوار بنزينة نعمان بندر الكردي، لبيع بعض منتجات الألبان له، حدثت مشادة كلامية بينه وبين ‏المتهم حول البيع، فتدخل نجل عمه لفض هذا الخلاف فتعدي عليه المتهم بسلاح أبيض «سكين» ‏كان بحوزته محدثا إصابته التي أودت بحياته.‏

تحرر المحضر رقم 1936 لسنة 2021 جنح الكردي.