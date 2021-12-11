 ضبط 254 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في يوم واحد

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 192 سلاحا ناريا مع 168 متهما

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (192 سلاح نارى ، بحوزة168متهم) .. وذلك على النحو التالى:

( 13) بندقية آلية .

بندقية رصاص.

(29) بندقية خرطوش.

(15) طبنجة.

(134) فرد محلى.

(695) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة .

ضبط (207) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (85046) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(364) حكم جناية.

(25325 ) حكم حبس جزئى.

(4289 ) حكم حبس مستأنف.

(43928 ) حكم غرامة.

(11140 ) حكم مخالفة .

ضبط 254 قضية مخدرات مع 266 متهما

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (254) قضية مخدرات بحوزة (266) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (29٫995 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (9٫784 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5٫707 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2٫230 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأيس وزنت (3٫081 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (980 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (790 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 610 جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (400 جرام).

عدد (1675) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (35) متهماً.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (31) متهماً.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (294) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25036) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم .

× تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.