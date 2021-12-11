سقوط تجار مخدرات بـ«شابو وحشيش» قيمتها 6 ملايين جنيه في سوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابى ضم (3 عناصر إجرامية ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بمسكنهم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – فرد روسى – عدد من الطلقات من ذات العيار – سيارة – 2 دراجة نارية بدون لوحات – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس – سلاح أبيض"مطواة").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (6٫000٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية .. فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (سيدة – أحد الأشخاص ، مقيمان بدائرة القسم ) حال تواجدهما بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس – 2 ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما .