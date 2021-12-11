الجيزة: انتهاء أعمال الصيانة لمنزل شارع مراد بكوبري الجيزة المعدني غدا

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة.

وتنوه محافظة الجيزة بانه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقة الإيبوكسى لجسم الكوبرى، في منزل شارع مراد وتنتهي الاعمال فى الــ 5 من صباح الأحد الموافق 12/12/2021 دون تعطيل لحركة المرور.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات المرورية والعلامات التحذيرية والإرشادية بمحيط الأعمال لتنبيه قائدى المركبات، وتعيين الفرق المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.